Djokovic fait transpirer ses gardes du corps (et rire le web😂)

En tout cas, l'expérience a semble-t-il parfaitement convenu à Novak Djokovic. Il a entamé son tournoi dans la capitale kazakhe en écrasant le Chilien Cristian Garin 6-1 6-1. Le Serbe affrontera en 8e de finale le Néerlandais Botic Van de Zandschulp, ce jeudi après-midi. Avec, sans doute, un nouveau jogging juste avant pour se dégourdir les jambes. On espère pour eux que les gardes du corps du Serbe auront eu le temps de reprendre leur souffle et de soigner leurs courbatures. (yog)

Ou plutôt derrière. Parce que la plupart des huit hommes filmés en train de trotter avec le Serbe semblent être dans le dur. Et on les comprend: contrairement à la star du tennis, en survêtements de sport, ils n'ont pas du tout la tenue adaptée. Ils portent des costumes – certains avec cravate – et des chaussures tout sauf appropriées. Sans compter qu'ils n'ont pas la condition physique d'un athlète d'exception comme Djokovic.

Et pour cause: ils accompagnent Novak Djokovic même quand il fait son footing à l'extérieur de la salle, en courant à côté de lui.

Mario Balotelli pose avec un fusil d'assaut sur Instagram

Le buteur du FC Sion ne joue pas seulement au football. Il a dévoilé un cliché de lui avec une AR-15 sur les réseaux sociaux.

Mario Balotelli est très actif sur Instagram, où il partage régulièrement des photos et des vidéos. Cela permet à ses nombreux fans (il en possède plus de 10 millions) de découvrir l'univers de ce grand joueur de football. Depuis son arrivée au FC Sion, on sait notamment qu'il réside sur la Riviera, qu'il a découvert la vie nocturne de Lausanne et, depuis mercredi, qu'il ne s'entraîne pas seulement au football.