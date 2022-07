«Djokovic ne fait rien d'extraordinaire mais...»

Battu en finale de Wimbledon, Nick Kyrgios résumait brillamment ce sentiment d'inachevé que des centaines d'adversaire ressentent contre Novak Djokovic: «C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'a rien fait d'extraordinaire. Que le titre était à ma portée. Il a bien sûr retourné comme d'habitude, c'est un excellent relanceur. Mais il était tellement calme. Il est vraiment calme. Je pense que c'est sa plus grande force: il n'a jamais l'air déstabilisé.»

Kyrgios allait même plus loin: il évoquait une forme d'emprise insidieuse, presque invisible: «Djokovic ne vous fait pas sentir aussi mal que Federer parfois. Federer vous donne envie de quitter le court. Avec lui, tout va trop vite. Le court devient vraiment petit, là où Nadal et Djokovic vous permettent de vous démener un peu au fond du court. Si vous ne jouez pas bien, vous avez du mal. Mais Federer, lui, peut vous emporter et vous sortir très rapidement du match.»

A la fin, le clan de Novak Djokovic semblait exprimer davantage de soulagement que de triomphalisme. A commencer par le coach Goran Ivanisevic dans Le Figaro: «C'était une année de m... Il y a eu l'Australie, tout ce qui a suivi. Novak a eu besoin de beaucoup de temps pour retrouver la forme. Il y a des gens qui ne rejoueraient jamais au tennis. La façon dont lui s'en est remis, c'est héroïque. Trois, quatre semaines avant Roland-Garros, il n'était pas autorisé à jouer. C'était difficile d'établir un calendrier. Nous nous entraînons mais nous ne savons jamais dans quel but.»

Pour les deux semaines à venir, Novak Djokovic a planifié des vacances au calme, «en espérant que Biden change d'avis sur les non vaccinés». Les difficultés subsistent. Mais ce n'est déjà plus une année de m.... (chd)