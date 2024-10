Stan Wawrinka a été victime d'une grossière erreur d'arbitrage en Chine. IMAGE: KEYSTONE/WATSON

Le tournoi de tennis de Shanghai tourne à la mascarade

Courts bricolés, erreur d'arbitrage, joueur qui pète les plombs: le Masters 1000 chinois connaît une édition compliquée.

Plus de «Sport»

Le nom du vainqueur et la météo. Voilà deux incertitudes récurrentes chez les organisateurs de tournois de tennis en extérieur. Heureusement, ceux du Masters 1000 de Shanghai avaient anticipé les problèmes liés à la seconde. Mais leurs solutions ont donné lieu à des scènes lunaires.

La pluie incessante sur la ville chinoise depuis quelques jours a contraint le report ou l'interruption de nombreux matchs. Celui, par exemple, entre Taylor Fritz et Terence Atmane, débuté samedi, n'a pu se terminer que lundi sur le central. Le seul court officiel doté d'un toit, d'ailleurs.

Lundi, justement, face à une météo toujours aussi mauvaise et obligés de rattraper les retards dans la programmation, les organisateurs ont dû prendre une mesure drastique:

faire jouer quatre rencontres sur des terrains secondaires, certes à l'intérieur, mais pas initialement rattachés au tournoi.

Une solution d'urgence qu'ils avaient dû utiliser pour la dernière fois en 2011.

Le match Safiullin-Bublik dans le gymnase 📺 Vidéo: twitter

Et c'est peu dire que les meilleurs joueurs du monde et les fans de tennis ne sont pas habitués à pareil décor pour un événement si important (seuls les quatre tournois du Grand Chelem sont plus prestigieux que les Masters 1000).

Ces deux terrains parallèles sont cougnés dans une sorte de salle gym, avec une tribune d'environ 30 places entre deux.

La distance entre la ligne de fond de court et le mur est si courte que les juges de ligne ont de quoi avoir peur d'être scalpés par les raquettes des tennismen.

Sans parler du panneau d'affichage pour le moins vintage, avec les noms des joueurs et les scores – mis à jour manuellement – inscrits sur des cartons.

Le tableau des scores à Shanghai. image: capture d'écran x

Même le toit a créé quelques frayeurs aux occupants de la salle, après un coup de sang de Karen Khachanov lors de sa défaite face à Marcos Giron. Fâché d'avoir perdu un point, le Russe a expédié une balle dans les airs qui est allée frapper le plafond, raconte le New York Times.

Résultat? Un panneau d'isolation est venu s'écraser sur le terrain, manquant de blesser un joueur ou un spectateur. «C'était de ma faute», a reconnu Khachanov après la partie.

«Je ne m'attendais pas à ce que le plafond soit si fragile. J'ai à peine touché la balle, et une partie du toit a failli me tomber dessus. Mais bien sûr, ce n'était qu'un accident, pas fait exprès»

Inutile de préciser que ces deux courts ne sont pas équipés de la technologie Hawk-Eye, qui permet de définir, sous demande des joueurs, si une balle est in ou out.

Malgré ce cadre lunaire, qui ne colle pas à l'idée que l'on se fait d'un tournoi sponsorisé par Rolex, ces deux terrains bricolés se sont révélés indispensables pour la survie de cette édition. Et, à en croire Karen Khachanov, leur revêtement est tout à fait acceptable: «Les conditions étaient bonnes», témoigne-t-il.

Tout n'est pas que bricolage dans le tennis chinois👇 Le tennis chinois n'a jamais été aussi fort, et ça s'explique

Son collègue néerlandais Tallon Griekspoor a, lui, souligné que ces terrains étaient légèrement plus lents que ceux en extérieur. Pas un problème en soi pour qui sait s'adapter. Ce qui est, justement, l'une des qualités requises pour devenir un bon joueur.

Wawrinka lésé et Tiafoe perd ses nerfs

La météo n'est, finalement, pas ce qui ternira le plus cette édition 2024 du Masters 1000 de Shanghai. Il y a d'abord eu cette énorme erreur d'arbitrage dont a été victime Stan Wawrinka lundi, au deuxième tour. Dans la manche décisive du match face à Flavio Cobolli, l'arbitre de chaise Carlos Bernades s'est emmêlé les pinceaux dans le score.

Après le premier point remporté par Wawrinka, le Brésilien a annoncé, de manière juste, 15-0. Juste après ce point, il y a eu une petite interruption causée par Cobolli, prenant un médicament. Lors de l'échange suivant, remporté par l'Italien, l'arbitre a annoncé... 0-30, alors que le score était en fait de 15-15!

Pris dans son match, Wawrinka n'a pas remarqué l'erreur, ni personne parmi les officiels... Une faute grossière qui a eu, comme le rappelle Le Figaro, de lourdes conséquences pour le Suisse: il a concédé, sur ce jeu, son seul break du set, perdu 6-3. Et le match avec, donc.

L'injustice en vidéo 📺 Vidéo: twitter

Mardi, c'est le tennisman américain Frances Tiafoe qui s'est distingué négativement. Battu par Roman Safiullin au 3e tour et fâché contre une décision de l'arbitre, il a refusé de serrer la main de celui-ci tout en lui hurlant «Fuck you!» plusieurs fois. L'actuel 17e mondial s'expose à de grosses sanctions.

Elles devraient le dissuader de recommencer les prochaines fois. D'autant plus que ses paroles grossières risqueraient de résonner encore plus sur le court, puisque Shanghai prévoit l'inauguration d'un deuxième terrain couvert dans deux ans.