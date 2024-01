Les points de côté sont fréquents en course à pied, natation et équitation. Image: Shutterstock

On a tous eu cette douleur et on sait enfin d'où elle vient

Chacun de nous qui fait un peu de sport connaît cette désagréable sensation du point de côté. Une hypothèse se dégage parmi les scientifiques pour expliquer ce phénomène physiologique.

Clément Naveilhan, François Dernoncourt / the conversation

Imaginez que vous êtes en train de courir avec vos amis dans un parc. Vous vous sentez bien, vous êtes en forme, vous avez le sourire. Mais soudain, vous sentez une douleur vive dans votre flanc droit, juste sous les côtes. Vous avez du mal à respirer, vous ralentissez, vous vous arrêtez. Vous venez d'avoir un point de côté.

Il faut savoir que ce phénomène est très fréquent chez les nageurs et les coureurs, en particulier chez les jeunes de moins de 20 ans. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Et comment faire pour l'éviter?

Bien que très répandu, le point de côté est un sujet qui a été assez peu étudié, jusqu'à récemment. Les scientifiques n'ont pas encore identifié la cause exacte de cette douleur, mais une hypothèse semble être plus probable que les autres.

Frottement et sports spécifiques

Cette hypothèse est l'irritation du péritoine, une fine membrane qui recouvre la paroi interne de l'abdomen. Le péritoine est composé de deux couches, qui protègent les organes situés dans le ventre. Un liquide entre ces deux couches permet d'éviter les frottements.

Lors d'un effort physique, comme la course à pied, la quantité et la viscosité de ce liquide sont modifiées, le rendant moins efficace. De plus, à cause des mouvements liés à l'activité, ces deux couches peuvent légèrement frotter l'une contre l'autre. C'est ce léger frottement qui entraînerait une irritation et qui serait à l'origine de la douleur du point de côté. Lorsque l'on est enfant, la surface du péritoine est proportionnellement plus importante que chez l'adulte, ce qui pourrait expliquer une plus grande fréquence du point de côté chez l'enfant.

De gauche à droite: (1) Le péritoine pariétal, qui enveloppe les organes du ventre. C'est son irritation qui serait à l'origine du point de côté. (2) Le muscle diaphragme (en rouge, sous les poumons). Il s'agit du principal muscle impliqué dans l'inspiration. (3) Le muscle transverse.

Les mouvements répétitifs du torse, et notamment les mouvements de haut en bas et les rotations favorisent le frottement entre les deux couches du péritoine, en particulier lorsque le torse est en extension.

Cela explique pourquoi les points de côté sont fréquents lors de la course à pied, la natation et même l'équitation, et plus rares dans le cyclisme où il y a moins de mouvements.

Par ailleurs, le point de côté est parfois associé à une douleur vive à l'épaule lorsque l'irritation touche la zone du péritoine située sous le diaphragme. Ce serait à cause du frottement du péritoine qui irriterait le nerf phrénique (qui innerve le diaphragme). Le nerf phrénique passe par l'épaule, et le point de côté pourrait provoquer une douleur dite «référée», c'est-à-dire une douleur sur le trajet du nerf qui a pour origine un endroit autre que l'endroit où la sensation de douleur est ressentie (en l'occurrence l'irritation du péritoine sous le diaphragme cause une douleur à l'épaule par l'intermédiaire du nerf phrénique).

Solutions contre la douleur

La première solution est d'éviter de faire de l'activité physique après avoir trop mangé. En effet, le gonflement de l'estomac pourrait compresser les deux couches et ainsi augmenter les frottements et donc la douleur. La deuxième solution serait d'entraîner la stabilité du tronc, et notamment le transverse, un muscle profond des abdominaux, avec des exercices de gainage par exemple.

Et si malgré cela vous avez quand même un point de côté, malheureusement il n'y a pas de solution miracle pour le faire passer. Vous pouvez quand même essayer de respirer profondément, ou d'appuyer sur le côté affecté, cela pourrait vous aider.

La meilleure solution pour le faire passer reste de ralentir voire d'arrêter l'activité physique et d'attendre que ça passe.

Cet article a été publié initialement sur The Conversation. Watson a changé le titre et les sous-titres. Cliquez ici pour lire l'article original