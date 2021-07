Sport

Tic Tac Tokyo

JO de Tokyo: Viktorija Golubic affrontera Naomi Osaka au 2e tour



Viktorija Golubic face à un très grand défi lundi matin

La tenniswoman zurichoise affrontera la numéro deux mondiale Naomi Osaka lundi matin (4h00). En jeu: une place pour les huitièmes de finale du tournoi olympique.

Tic Tac Tokyo, c'est le rendez-vous de watson chaque soir à 19h00 durant les Jeux olympiques de Tokyo. On vous y présente les événements à ne pas rater durant la nuit. Mettez vos réveils!

4h00 Tennis

Viktorija Golubic devra sortir l'une des grandes favorites de ces JO si elle entend se qualifier pour les huitièmes de finale. La Zurichoise en découdra avec la numéro deux mondiale Naomi Osaka lundi matin dès 4h00 sur le court central.

Image: keystone

La Japonaise de 23 ans compte quatre titres du Grand Chelem: deux US Open (2018 et 2020) et deux Open d'Australie (2019 et 2021). Pour rappel, c'est elle qui a eu l'immense honneur d'allumer la flamme olympique lors de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux de Tokyo.

Image: keystone

Plus tard dans la matinée (horaire encore à définir), Belinda Bencic croisera sa raquette avec celle d'une autre Japonaise, Misaki Doi (WTA 94).

3h30 Natation

Au programme de ce lundi matin à Tokyo, plusieurs finales de natation – toujours très spectaculaires. A commencer par:

La finale du 100 mètres papillon dames à 3h30

Celle du 100 mètres brasse hommes à 4h10

La finale du 400 mètres libre dames à 4h20

Finalement, celle du relais masculin 4x100 nage libre à 5h00

Une Suissesse sera aussi dans l'eau olympique de Tokyo ce lundi matin. La Zurichoise Lisa Mamié prendra part à l'une des deux demi-finales du 100 mètres brasse féminin, à 3h50.

image: keystone

4h00 Judo

Le tournoi de judo des -73 kg débutera dès 4h00 lundi matin. Un Suisse sera en lice: Nils Stump. Le Zurichois entrera en piste en 1/16e de finale. Son adversaire n'est pas encore connu.

image: keystone

7h00 Canoë

Le Suisse Thomas Koechlin disputera la demi-finale du slalom à 7h00. Ils seront 15 concurrents à tenter de se qualifier pour la finale.

Celle-ci aura lieu également lundi matin, à 8h45.

Image: keystone

