Annika Schleu et son cheval lors du pentathlon des JO de Tokyo.



Les images de cette athlète ont fait le tour du web, et ce n'est pas fini

La spécialiste de pentathlon Annika Schleu a terminé dernière du saut d'obstacles vendredi parce que son cheval, tiré au sort comme celui de ses adversaires, a refusé de franchir les difficultés. On apprend ce samedi que sa coach a été exclue pour avoir frappé la monture.

En larmes sur son cheval, inconsolable, Annika Schleu a ému beaucoup de téléspectateurs vendredi. L'Allemande était en tête du pentathlon lorsqu'elle est entrée sur la piste pour franchir les obstacles, mais sans réussite: sa monture, Saint Boy, a tout simplement refusé de sauter.

Image: EPA

Il convient de préciser que des cinq disciplines du pentathlon, le saut d'obstacles est la plus difficile car les sportifs ne montent pas leur propre cheval. On leur assigne un animal par tirage au sort. La cavalière et sa monture se découvrent pour la première fois une vingtaine de minutes avant l'épreuve.

L'Allemande n’a obtenu aucun point et a chuté à la dernière place du classement à l'issue de son passage. Elle a quitté la piste en larmes. Inconsolable.

Image: EPA

L'histoire ne s'est pas terminée au terme de cette épreuve puisqu'on a appris ce samedi que la Fédération internationale de pentathlon moderne (UIPM) avait exclu des Jeux olympiques la coach d'Annika Schleu.

Dans un communiqué, l'UIPM explique avoir pris cette décision après avoir étudié «une vidéo qui montre Kim Raisner (la coach) frapper avec le poing le cheval Saint Boy, monté par Annika Schleu».

La vidéo en question Bundestrainerin Kim Raisner: "Hau mal richtig drauf. Hau richtig drauf!" Dann schlägt sie selber noch mit der Faust zu (Sekunde 23).@DOSB Das muss Konsequenzen haben.#ARD #Fünfkampf pic.twitter.com/JIBpqEGR6M — Max Möhrike Ⓥ (@der_veganer) August 6, 2021

En découvrant cette séquence, de nombreux internautes ont aussi été interpellés par les coups de cravache administrés par Annika Schleu à son cheval récalcitrant.

La sportive berlinoise a finalement terminé à la 31e place du pentathlon avec 1088 points, très loin derrière la championne olympique britannique Kate French (1385 unités).