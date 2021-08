La Suisse 4e du relais 4x100 mètres

Les relayeuses suisses ont terminé à une seule place de la médaille de bronze vendredi aux JO de Tokyo. La déception prédominait chez elles après la course.

Salomé Kora, Ajla Del Ponte, Mujinga Kambundji, et Riccarda Dietsche ont terminé au pied du podium du relais 4x100 mètres féminin aux JO de Tokyo, vendredi après-midi.

La Jamaïque a gagné la médaille d'or en 41''02. Les Etats-Unis ont glané l'argent, la Grande-Bretagne le bronze.

La Jamaïque remporte la médaille d'or au relais 4 x 100 m ! 🇯🇲 👏 🥇 Jamaïque 🇯🇲 🥈 États-Unis 🇺🇸 🥉 Grande-Bretagne 🇬🇧 La Suisse termine 4️⃣e et la France 7️⃣e. Bravo pour cette course ! #Athletics I #Tokyo2020 pic.twitter.com/TfPudf83rN

Des regrets pour les Suissesses, qui ont manqué la médaille de bronze pour seulement 2 dixièmes, au terme d'une course loin d'être impeccable. Elles ont couru en 42''08.

Pour monter sur la boîte, les Suissesses auraient dû être parfaites. Ce fut loin d'être le cas. Riccarda Dietsche n'a pas été foudroyante sur le premier relais. Et le dernier passage de témoin, entre Kambundji et Kora, s'est révélé très médiocre. La transmission a pris beaucoup de temps.

Mujinga Kambundji n'a pas caché son dépit au micro de la RTS après la course:

On est venues ici pour faire une médaille. Le troisième passage n'était pas optimal. On ne sait pas encore ce qu'il s'est passé. C'es vraiment dommage parce qu'on pense que ça aurait été possible, alors c'est la déception qui prédomine

A la fin de la course, la déception se lisait sur les visages des Suissesses, avec même quelques larmes.

Mais les quatre Helvètes ont une belle solidarité, en se consolant réciproquement. La Tessinoise Ajla Del Ponte est revenue, également au micro de la RTS, sur ce bel esprit: