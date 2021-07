Sport

Tokyo 2020

Tokyo 2020: Naomi Osaka a encore craqué



Image: AP

Naomi Osaka a encore craqué

L'icône des JO s'est inclinée devant Marketa Vondrousova en huitièmes de finale du tournoi de tennis. Et pas d'un peu: 6-1 6-4.

Le jeu de massacre se poursuit dans le simple dames du tournoi olympique. Après la no 1 Ashleigh Barty et la no 3 Aryna Sabalenka, Noami Osaka (no 2) est allée à son tour au tapis.

La Japonaise s'est inclinée 6-1 6-4 en huitième de finale face à la gauchère tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42). Elle a commis un festival de fautes directes - 32 au total - pour concéder une défaite aussi inattendue que désolante.

Dans ce match joué dans les conditions indoor en raison de la pluie, Naomi Osaka a fait illusion au début de la seconde manche avec un break qui lui a permis de mener 2-0. Mais celle qui a eu l'honneur d'allumer la flamme olympique vendredi devait très vite retomber dans ses travers, peut-être vaincue par la pression.

(développement suit...)