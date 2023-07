Ce geste d'humeur ne va pas redorer la réputation de Vingegaard

En 2016, Cristiano Ronaldo s'était débarrassé du micro d'un journaliste. Le vainqueur du Tour de France a fait pareil ce week-end.

Team watson Suivez-moi

Plus de «Sport»

Depuis le début du Tour de France, beaucoup d'amoureux du cyclisme essaient de trouver des qualités à Jonas Vingegaard, ce maillot jaune hyper calculateur dont les performances suscitent le doute, quand ce n'est pas le malaise. Le Danois, qui ressemble beaucoup à Chris Froome dans la manière de rouler, dans le teint et la physionomie, est peut-être très sympa dans la vie, mais il peine à fédérer lorsqu'il est sur son vélo.

Il a pourtant eu l'occasion ce week-end, à la veille de son arrivée triomphale sur les Champs, de redorer sa réputation.

Juste après l'arrivée dans les Vosges, le leader de la Jumbo-Visma s’est assis à côté de Tom Dumoulin afin d'échanger avec le jeune retraité du peloton. L'ambiance était alors à la franche rigolade. Le moment était chouette. Un journaliste a saisi l'opportunité en tendant un micro à Dumoulin afin de recueillir les confidences des deux hommes, ce que n'a pas approuvé le maillot jaune, qui a arraché le micro des mains du Néerlandais pour le jeter à la poubelle, un sourire aux lèvres.

La scène en vidéo Vidéo: watson

Ce geste rappelle forcément celui de Cristiano Ronaldo à l'Euro 2016.

Lors de la traditionnelle promenade d'avant-match contre la Hongrie, l'international portugais avait lui aussi jeté le micro d'un journaliste, dont il avait jugé la présence intrusive. Sauf que cette fois, l'objet avait fini dans l'eau. «Ronaldo, prêt pour le match d'aujourd'hui?», avait simplement questionné le reporter, sans la moindre agressivité.

Vidéo: watson

Le journaliste avait-il payé pour ses collègues? Quelques années plus tôt, sa chaîne avait en effet diffusé des informations sur la naissance du fils de Cristiano Ronaldo. Le Portugais avait poursuivi la chaîne en justice (avec succès) et avait pris la décision de ne plus répondre à leurs questions.

L'histoire est un peu différente avec Vingegaard. D'abord parce que ce n'est pas à lui que le micro était destiné, ensuite parce que s'il a sans doute peu apprécié qu'on vienne le déranger, il n'était pas fâché contre le reporter, s'amusant plutôt de son forfait, dont chacun jugera de la pertinence.