Sport

Trail

Forrest Gump est au Mexique, où il a couru 120 marathons en 116 jours



image : jonas deichmann

Forrest Gump est au Mexique, où il a couru 120 marathons en 116 jours

Le triahlète de l'extrême Jonas Deichmann, résident suisse, a achevé sa traversée du Mexique. Il ne lui reste «plus qu'à» rentrer en Europe et terminer la dernière partie de son gigantesque triathlon autour du monde.

Reto Fehr Reto Fehr Suivez-moi Se désabonner

Jonas Deichmann a terminé une nouvelle phase de son «Triathlon 360 degrés»: il vient de parcourir 120 marathons en 116 jours et a maintenant terminé sa traversée du Mexique, où il a couru à la Forrest Gump, barbe drue et admirateurs collés aux basques.

Puisqu'il ambitionne de faire le tour du monde en totale autonomie, il traine une petite remorque dans laquelle il a entassé toutes ses affaires.

image : jonas deichmann

Le 9 juin, il est arrivé à Tijuana par bateau après un périple cycliste de 13 000 kilomètres entre la Croatie et Vladivostok. Puis il a traversé le Mexique en courant, d'ouest en est, jusqu'à Cancun, où il est actuellement en vacances sur le départ.

Le triathlète allemand avait prévu de sillonner les États-Unis, mais le Covid a contrarié ses plans. Pour son plus grand bonheur, finalement: le Mexique est à ses yeux l'un des pays les plus attachants qu'il ait traversé durant son épopée. Il n'a jamais couru seul (lui non plus), il s'est même rendu célèbre sous le sobriquet de Forrest Gump et a embarqué de nombreux fans dans son sillage. Parmi ces derniers, un chien ne l'a pas quitté d'une semelle pendant plusieurs jours.

photo : jonas deichmann

Pour accompagner le tout, des policiers l'ont escorté sur les tronçons à risque, la plupart en uniforme et armés. Le résident suisse a finalement reçu un accueil triomphal au terme de sa dernière étape à Cancun.

Pour son «Triathlon 360 degrés», Jonas Deichmann est parti de Munich à vélo le 26 septembre 2020. Arrivé sur à la côte adriatique, il a nagé 450 kilomètres en 45 jours jusqu'à Dubrovnik, d'où il a pédalé jusqu'en Russie et, l'hiver venu, à travers la Sibérie.

Il s'était bien préparé

Aujourd'hui, Jonas Deichmann cherche un moyen de rallier le Portugal depuis Cancun. De là, il envisage un trajet à vélo jusqu'au point de départ à Munich, où il prévoit d'arriver le 29 novembre.

Adaptation française: Christian Despont