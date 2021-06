Euro 2020: voici l'équipe de Turquie pour le Championnat d'Europe en 2021

Karim Benzema s'est placé en pointe mais a évité de se mettre en avant

Pour son retour en équipe de France, l'enfant prodigue a raté un pénalty et trois occasions nettes. Mais il a entretenu la promesse d'un football meilleur, plus juste et plus technique.

Son retour était guetté comme celui du pape en Argentine, ou du loup en Valais, selon l'idée que l'on s'en fait, et Karim Benzema n'a déçu personne: il s'est montré aussi bon et charitable dans le dévouement collectif que peu tueur face au but.

Toute l'attaque a marqué, sauf lui: Antoine Griezmann (34e), Kylian Mbappé (48e) et même Ousmane Dembélé (79e), tout juste entré à la place de ce dernier, comme pour rappeler que les cimetières sont peuplés de gens indispensables. Et néanmoins: …