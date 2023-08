Cette tenniswoman foire son service et ça fait très mal à sa coéquipière

Après la partie, Coco Gauff a encore une fois présenté ses excuses à Jessica Pegula en partageant la vidéo de la scène sur le réseau social X, avec la légende: «Oops sorry 😬». On imagine qu'elles ont été facilement acceptées après cette victoire. (yog)

Mais la paire américaine s'est ensuite bien ressaisie. Elle s'est imposée 6-1 dans la deuxième manche et a remporté le super tie-break décisif 10-3, de quoi s'offrir un billet pour les quarts de finale.

C'est la crainte de beaucoup de joueurs amateurs de tennis quand ils évoluent en double: se prendre un service raté de leur partenaire dessus lorsqu'ils sont au filet. Cette peur est en principe moins présente chez les pros, qui sont censés être plus précis sur leur engagement.

L'Américaine Coco Gauff a accidentellement heurté sa coéquipière de double Jessica Pegula mardi à Montréal. Heureusement, plus de peur que de mal.

