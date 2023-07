Vidéo: twitter

Cette ambulance a fait une grosse boulette

Le véhicule est resté bloqué sur le terrain lors d'un match de football au Paraguay, forçant l'interruption de celui-ci. La faute à une bourde du conducteur.

Si un jour vous deviez, par malchance, bénéficier de soins urgents au Paraguay, on croise les doigts pour que vous ne tombiez pas sur cet ambulancier. Parce que l'homme en question est apparemment très «tête en l'air», comme en témoigne cette scène des plus cocasses filmée par un spectateur et relayée lundi par plusieurs médias sud-américains.

Elle s'est déroulée lors d'un match de football juniors dans la ville de San Lorenzo opposant l'équipe du 6 janvier à celle de Barrio Guarani.

Pendant la partie, un joueur s'écroule et se tord de douleur sur la pelouse. Sa blessure nécessite l'intervention des soigneurs, qui viennent directement dans une ambulance sur le terrain. Apparemment, le bobo est moins grave que prévu et le footballeur est capable de se relever. Les ambulanciers peuvent repartir. Mais il y a un problème: «Lorsqu'ils ont demandé le retrait de l'ambulance, le conducteur s'est rendu compte que la clé était à l'intérieur de l'ambulance», témoigne l'auteur de la vidéo à Radio Sudamericana. Conséquences? Le véhicule, verrouillé de l'intérieur, reste bloqué sur la pelouse et force l'interruption du match pendant de longues minutes.

Le remorquage est alors envisagé, mais il abîmerait trop le terrain, qui doit encore accueillir d'autres rencontres. Finalement, c'est le «système D» qui permettra de résoudre cet incident, comme l'explique un journaliste au média Extra:

«Ils ont forcé la porte et ont d'abord essayé de retirer la serrure avec un fil, mais ça n'a pas fonctionné, jusqu'à ce qu'un homme demande une tige, avec laquelle ils ont finalement pu ouvrir et retirer l'ambulance du terrain de jeu.»

Le match a donc pu reprendre et s'est soldé par une victoire aux tirs au but de Barrio Guarani, qualifié pour la finale de la ligue.

Comme le relève un média, heureusement, que le blessé «n'a pas été mis dans l'ambulance avant la fermeture des portes, évitant une situation encore plus embarrassante.» Et heureusement aussi que cette intervention médicale n'a pas nécessité du matériel supplémentaire, car ce dernier aurait été inaccessible puisqu'enfermé dans le véhicule...

Bref, si vous partez en vacances au Paraguay cet été, ne faites pas les fous, ou alors prenez votre propre pharmacie mobile bien remplie! (yog)