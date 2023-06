McGregor a expédié la mascotte aux urgences

Conor McGregor et Burnie s'étaient mis d'accord pour amuser le public lors d'un temps mort de la finale de NBA. Le problème, c'est que la star du MMA, en retrait de la compétition depuis deux ans, n'a visiblement pas le même humour que la mascotte du Heat de Miami. Et que leur petit show a failli virer au drame.

Simone Inzaghi, l'éternel second

L'entraîneur de l'Inter Milan, qui affronte Manchester City en finale de la Ligue des champions samedi (21 heures), a toujours été relégué dans l'ombre de son frère. Son heure est venue.

Nous n'avons rencontré qu'une seule fois Simone Inzaghi et c'était il y a dix ans, sur les rives du lac de Garde, dans le nord de l'Italie. Le Transalpin était encore un jeune entraîneur, plus exactement un entraîneur de jeunes: il coachait les moins de 17 ans de la Lazio Rome, alors en camp de préparation dans le Trentin-Haut-Adige, et personne alors ne pouvait se douter qu'il deviendrait un si grand technicien. Lorsque nous l'avons approché ce jour-là, nous lui avons demandé s'il pouvait nous aider à obtenir une interview avec son grand frère Pippo, star du football italien, que Sir Alex Ferguson avait suspecté un jour d'être «né hors-jeu». L'entretien n'a finalement jamais eu lieu, mais Simone avait accepté la demande avec bienveillance et même appelé son aîné devant nous pour essayer de fixer un rendez-vous.