Vidéo: twitter

Vidéo

Cette lanceuse de poids participe à... un 100 m haies

Scène insolite aux Jeux européens de Cracovie: en l'absence de ses compatriotes, la Belge Jolien Boumkwo a été d'accord de s'aligner dans une discipline qui est tout sauf la sienne. Chapeau!

Plus de «Sport»

La polyvalence des employés est souvent une qualité recherchée et appréciée par les entreprises. C'est aussi vrai pour l'équipe de Belgique d'athlétisme. A tel point qu'au sein de celle-ci, on peut voir une lanceuse de poids devenir, l'espace de quelques secondes, une sprinteuse sur un 100 m haies.

Oui oui, vous avez bien lu! La scène cocasse s'est déroulée samedi aux Jeux européens de Cracovie. Après le forfait de la spécialiste Anne Zagré et l'indisponibilité de l'habituée des 400 m haies, Hanna Claes, c'est bel et bien la lanceuse de poids Jolien Boumkwo qui a accepté de s'aligner sur cette course.

Le 100 m haies de Jolien Boumkwo 📺 Vidéo: twitter

Forcément, la Belge, qui n'avait ni le gabarit ni l'expérience de ses concurrentes, a terminé bonne dernière de la série, avec un temps de 32''81 (soit 19 secondes de plus que la gagnante, l'Espagnole Teresa Errandonea). Il n'empêche, le dévouement de Jolien Boumkwo – qui, au passage, n'a fait tomber aucune haie – a rapporté deux points à la Belgique (elle a profité de la disqualification de la Suissesse Ditaji Kambundji pour un faux départ dans la première série).

Alors la prochaine fois que votre patron vous demandera de changer une ampoule alors que vous êtes comptable ou spécialiste en ressources humaines, fini les excuses: pensez à Jolien Boumkwo!

C'est l'Espagne qui mène le classement général de ces Jeux européens de Cracovie, avec un total de 29 médailles (dont 13 en or). La Suisse occupe le 7e rang, avec neuf breloques (quatre d'or, une d'argent et quatre de bronze).

Cette compétition en Pologne, débutée le 21 juin et qui se terminera le 2 juillet, rassemble des athlètes de 48 pays répartis dans 29 sports. (yog)