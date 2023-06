Vidéo: twitter

Vidéo

Federer rejoue pour la 1ère fois au tennis avec... Kate Middleton

Le Bâlois n'avait plus retouché sa raquette en public depuis sa retraite en septembre 2022. C'est désormais chose faite, puisqu'il a tapé quelques balles à Wimbledon avec la Princesse de Galles.

Plus de «Sport»

Même s'il est retraité, c'est toujours un régal de voir jouer Roger Federer. La fluidité de ses gestes et la légèreté de ses déplacements sont toujours bien là, même si l'homme aux vingt titres du Grand Chelem a mis un terme à sa carrière il y a neuf mois.

C'est d'autant plus beau de le retrouver sur le gazon de Wimbledon, où il a certainement joué son meilleur tennis et soulevé le trophée huit fois. Ce dimanche 25 juin, c'est tout simplement la première fois que le Suisse retouche une raquette en public. Il était présent cette semaine au tournoi de Halle, mais il s'est contenté d'une apparition en mode «civil». A Wimbledon, il a donc revêtu tout son attirail – blanc, évidemment – de tennisman pour taper des balles devant les caméras avec... Kate Middleton.

Et on peut dire que la Princesse de Galles, amie de longue date de Federer, a aussi fait forte impression. Elle a montré qu'elle n'est pas qu'une grande fan de tennis, mais aussi une joueuse avec de jolies qualités. Et notamment son coup droit, parfaitement exécuté techniquement, avec beaucoup de décontraction et des appuis solides.

Le petit match entre Roger Federer et Kate Middleton à Wimbledon 📺 Vidéo: twitter

La femme du Prince William a même réussi à marquer un point à Roger Federer. «C'est incroyable, la balle est sur la ligne!», se marre-t-il.

La vidéo, publiée sur les comptes officiels de Wimbledon, met également en valeur les ramasseurs de balle du tournoi. D'ailleurs, Roger Federer et Kate Middleton s'essaient aussi à cet art pas si facile à maîtriser.

La vidéo en entier 📺 Vidéo: YouTube/Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon débutera le lundi 3 juillet et s'achèvera le dimanche 16 juillet avec la finale messieurs. Chez les hommes, Novak Djokovic, détenteur du titre et à nouveau grand favori pour cette édition 2023, aura l'occasion d'améliorer son record de 23 titres du Grand Chelem. (yog)