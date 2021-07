Sport

Vidéo

Angleterre-Danemark: «It’s Coming Home» des Anglais, ça vient d'où?



Vidéo: watson

D'où vient le fameux chant «It’s Coming Home» des supporters anglais?

Le morceau a été composé en 1996, c'est l'hymne emblématique des stades de foot et le préféré des supporters anglais: «It's Coming Home». Mais d’où vient-il et comment a-t-il pris une telle importance?

Alice Rizzo Alice Rizzo Suivez-moi Se désabonner

Composé à l'origine pour l’Euro 1996 en Angleterre, ce morceau a tout de suite connu un véritable succès dans les stades, mais pas que. De quel morceau parle-t-on? «It's Coming Home»!

Interprété par le duo comique David Baddiel et Frank Skinner, en featuring avec le groupe The Lightning Seeds, cet hymne combine un air entraînant et une autodérision typiquement british.

Mais d'où vient-il? La réponse en vidéo (et en chant)👇

Vidéo: watson