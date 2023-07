Vidéo

La fille de Valentino Rossi a 16 mois et tient déjà de son père

L'icône italienne a posté une vidéo de Giulietta roulant sur une mini-moto électrique. «Je ne pense pas qu'elle fera de la danse», s'est marré le papa.

C'est une vidéo qui a déjà été visualisée plus d'un demi-million de fois sur les réseaux et qui suscite des commentaires amusés et attendris. On y devine un petite fille se déplacer sur une mini-moto électrique dans son jardin. A priori, rien d'extraordinaire; sauf que la jeune motarde en question n'a que 16 mois et, surtout, qu'elle est la fille de l'un des plus grands champions de l'histoire de la moto.

Son nom est Giulietta Rossi et son père, Valentino, a remporté neuf titre de champions du monde. «Je ne pense pas qu'elle fera de la danse», a commente son père.

La balade de Giuletta en vidéo Vidéo: watson

Valentino Rossi est devenu papa pour la première fois l'année dernière à l'âge de 43 ans. Sa fille est le fruit de son amour avec la mannequin Francesca Sofia Novello.

L'ex-pilote italien, surnommé «The Doctor», a pris sa retraite au terme de la saison 2021 après une carrière riche de 76 victoires en MotoGP.