Vidéo: twitter

Ce hockeyeur thaïlandais a complètement craqué

Scène lunaire, jeudi à Bangkok, lors d'un match de hockey sur glace: l'un des joueurs a participé à la bagarre générale en frappant... un adversaire imaginaire.

Dans le sport, la créativité est indispensable pour surprendre l'adversaire, en le feintant par exemple. C'est notamment le cas en hockey sur glace. A ce niveau, l'équipe des moins de 18 ans de la Thaïlande peut être rassurée: elle compte dans ses rangs un joueur à l'imagination débordante.

Celle-ci a éclaté au grand jour jeudi à la fin du match entre les jeunes Thaïlandais et les M18 de Honk Kong (victoire thaïlandaise 3-0), lors d'un tournoi sur invitation à Bangkok. Alors qu'une violente bagarre générale entre les deux équipes éclatait pendant la poignée de mains, le numéro 24 de la Thaïlande – à l'écart, au fond de la patinoire – a enlevé son casque, ses gants et a asséné une succession de coups de poing et pied brutaux à... un adversaire imaginaire.

Et heureusement qu'il n'y avait personne en face, parce qu'au vu de la hargne et l'énergie avec lesquelles le 24 thaïlandais frappait (pendant plus de 20 secondes, il faut le préciser), l'opposant aurait certainement fini en très sale état.

On ne sait pas si la violence fictive est pénalisée en hockey sur glace. Mais une chose est sûre: on espère ne pas retrouver ce jeune homme à Paléo cette semaine en train de lancer un pogo pendant un concert. (yog)