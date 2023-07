Vidéo

Le jour où une journaliste a fait rougir Federer

Il y a cinq ans à Wimbledon, une conférence de presse avait démarré très, très fort. Le Maître avait été pris de court.

Plus de «Sport»

«Vous avez l'air encore plus beau que l'année dernière»

C'est par ces quelques mots sortis du coeur qu'une journaliste avait débuté une conférence de presse avec Roger Federer lors de l'édition 2018 de Wimbledon.

La remarque avait suscité l'hilarité générale, puis placé Federer dans une position aussi inconfortable qu'un adversaire de Karlovic au retour de service. «Ok, merci», avait retourné le Bâlois en riant, visiblement gêné. «Comment vous sentez-vous?», avait relancé la journaliste face à un «RF» qui ne savait plus trop où se mettre: «Je me sens bien, maintenant. Je me sens rouge.»

La scène en vidéo Vidéo: watson

Quand l'envoyée spéciale avait tenté de reprendre son sérieux et d'interroger le joueur sur sa condition physique, Roger Federer avait poursuivi sur le ton de la plaisanterie:

«Je me sens incroyablement sexy!»

Sa forme resplendissante ne l'avait toutefois pas porté jusqu'au bout cette année-là, puisque Federer avait été éliminé en quart de finale du Grand Chelem londonien. Après avoir mené deux sets à rien et s'être même procuré une balle de match dans la troisième manche, le tenant du titre avait été sorti par Kevin Anderson.

Le Suisse alors qu'il menait 2 sets à 0. Image: AP

Sa défaite ce jour-là avait par ailleurs mis fin à sa série de 85 jeux de service remportés consécutivement à Wimbledon.