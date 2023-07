Iliman Ndiaye, 11 ans, part pour un stage à l'OM.

La folle histoire du minot qui rêvait de jouer à l'OM

A 11 ans, Iliman Ndiaye est invité pour un stage à l'OM, le club de son rêve. Il met son plus beau costume et resplendit. 12 ans plus tard, il y revient en pro, accueilli comme un dieu. Et une vidéo de son stage ressort...

Iliman Ndiaye, 23 ans, a atterri à l’aéroport de Marignane vers 0h40 dans la nuit de dimanche à lundi, attendu par plus de 500 supporters en feu (littéralement). Ndiaye arrive de Sheffield pour signer un contrat de cinq ans à l'Olympique de Marseille, contre une somme de 15 millions d’euros.

S'il y avait autant de bruit et de fumigènes à l'aéroport, c'est parce que Iliman Ndiaye est un bon attaquant, certes, mais surtout parce qu'il est follement épris de l'OM depuis tout petit. Une vidéo le prouve sans aucune ambiguïté: elle montre un minot de 11 ans mettre son plus beau costume pour se rendre à un stage de l'OM, qui arrive à Marseille en jonglant dans la rue sous les «olé» des passants, en criant son amour de la ville, du football et du soleil.

La vidéo fait un carton sur les réseaux sociaux: 👇

Vidéo: watson

Les images circulent dans tout Marseille depuis samedi. Elles attisent la ferveur des «fadas» qui, à l'aéroport, ont attendu le minot dans un nuage de fumigènes, avant de l'accueillir par des chants.

Ndiaye a eu du mal à se frayer un chemin parmi la foule, et même sur la route où de nombreux supporters l'ont escorté en voiture et en scooter. Selon les informations de RMC Sport, l’international sénégalais (7 sélections, 1 but) doit passer sa visite médicale ce lundi avant de signer définitivement dans le club de ses rêves, 12 ans après.