On a enfin retrouvé le Shaqiri des grands soirs

L'international suisse a inscrit son deuxième but de la saison en 16 parties. Chicago est sur sa lancée: face à Montréal, le Fire a remporté sa quatrième victoire lors des cinq derniers matchs et est désormais 9e de la Conférence Est, soit du bon côté de la barre pour disputer les play-offs. (yog/ats)

Chicago Fire n'a laissé aucune chance à Montréal mercredi en MLS, le championnat nord-américain. Les footballeurs de l'Illinois menaient déjà 3-0 après 33 minutes, un score qui ne bougera pas jusqu'à la fin du match. C'est Xherdan Shaqiri qui a scellé le score. Et de bien belle manière!

L'attaquant de la Nati a inscrit un magnifique but mercredi en MLS lors de la victoire de Chicago face au Montréal CF (3-0).

