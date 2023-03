Vidéo: extern / rest

Vidéo

Roger Federer se trompe de train

L'ex-tennisman star et son ami Trevor Noah, célèbre animateur TV aux Etats-Unis, ont tourné dans un spot publicitaire de Suisse Tourisme pour la nouvelle ligne de train entre la ville de la Riviera vaudoise et Interlaken.

Plus de «Sport»

Roger Federer est un homme bien occupé, même après avoir rangé ses raquettes en septembre dernier. La légende du tennis a par exemple assisté au match de foot entre la Suisse et Israël mardi à Genève. Le Bâlois continue aussi d'honorer ses nombreux mandats commerciaux, dont celui avec Suisse Tourisme.

Et justement, ce jeudi, Suisse Tourisme a sorti son nouveau spot publicitaire, dans lequel Federer tient le rôle principal aux côtés de Trevor Noah, célébrité de la TV américaine. Les deux amis y font la promotion de la nouvelle ligne de train GoldenPass entre Montreux (VD) et Interlaken (BE), récemment ouverte.

De nombreux plans montrent les deux stars en train de discuter avec, en arrière-fond, les paysages montagneux des hauts de Montreux et le lac Léman.

La vidéo en entier 📺 Vidéo: extern / rest

Et le réalisateur de ce petit film de quatre minutes, qui n'est autre que Tom Hooper (à qui l'on doit notamment Le Discours d'un roi en 2010), ne s'est pas contenté de mettre en avant les somptueux paysages de cette région. Il a aussi mis en scène un scénario: à la base, Roger Federer et Trevor Noah montent dans le mauvais train. Ils paniquent mais oublient rapidement ce désagrément en constatant que cette erreur est en fait une chance, puisque la vue panoramique de la ligne leur en met plein les mirettes.

Pour ceux qui s'en soucieraient, vous pouvez être rassurés: notre héros national semble bien vivre sa retraite. (yog)