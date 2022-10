Vidéo: twitter

Très ému, le jeune retraité Ribéry craque lors de l'hommage des fans

Le footballeur français, célébré pour sa très belle carrière samedi après-midi par les fans de son club, la Salernitana, a été submergé par l'émotion.

Team watson

Les fans de la Salernitana ont réservé une belle surprise samedi après-midi à Franck Ribéry, qui a annoncé officiellement sa retraite vendredi.

Avant le match de Serie A à domicile contre La Spezia, ils ont rendu hommage au Français en chantant son nom pendant de longues secondes. Il n'en a pas fallu plus pour que l'ex-star du Bayern Munich et de l'équipe de France, connu pour sa personnalité sensible, soit bouleversé et verse des larmes d'émotion.

L'émotion de Franck Ribéry, en vidéo Vidéo: twitter

Assurément des moments qu'on aime voir dans le football. Pour rappel, Franck Ribéry (39 ans), qui évoluait à la Salernitana depuis l'été 2021, a été contraint de mettre un terme à sa carrière à cause de problèmes aux genoux.

Sur son très beau CV, il compte notamment 81 sélections avec les Bleus (16 buts), dont le point culminant a été la finale du Mondial 2006. Il a aussi remporté une Ligue des champions en 2013 avec le Bayern Munich, année où il a fait partie des favoris pour le Ballon d'or, sans toutefois réussir à le remporter (il a terminé troisième derrière Ronaldo et Messi). (yog)