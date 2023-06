Vidéo

Cette star du vélo «nettoie» la route d'un geste audacieux

Mathieu van der Poel a montré toute son habileté et sa classe sur le vélo pour écarter un bidon lors du championnat national des Pays-Bas dimanche.

Il a beaucoup été question de Dylan van Baarle, ce week-end sur les routes des Pays-Bas, puisque le coureur de la Jumbo a fini par s'imposer en solitaire au terme d'une grosse bagarre. Mais un autre coureur a brillé par son habileté sur le vélo: Mathieu van der Poel.

Troisième à l'arrivée, c'est en course que le Hollandais s'est illustré, et plus précisément lorsqu'un «bidon» (le jargon cycliste pour désigner une gourde) s'est retrouvé au milieu de la chaussée, menaçant de faire chuter les cyclistes. Dans son style très caractéristique, tout en puissance, van der Poel a alors éjecté l'objet d'un coup de la roue...avant!

Un geste qui rappelle celui réalisé quelques semaines plus tôt par un de ses collègues, mais c'était alors de la roue arrière. Cette fois, van der Poel a ajouté une difficulté supplémentaire à l'exercice.

On retrouvera très vite MVDP sur les routes puisqu’il sera le leader d'Alpecin-Deceuninck sur le Tour de France, qui s'élance de Bilbao samedi. Il s'agira de la troisième participation du coureur néerlandais à la Grande Boucle. Il n'a encore jamais réussi à terminer l'épreuve (non partant en 2021 et abandon en 2022).