Vidéo: twitter

Vidéo

Une femme a fait péter les plombs à Tsitsipas en imitant un animal

Le tennisman grec a dû faire face à une spectatrice qui l'a subtilement perturbé sur le terrain. Une scène aussi cocasse que rare.

Plus de «Sport»

Une raquette de tennis a plusieurs fonctions secondaires: poser un tas de balles sur le cordage quand on ramasse celles-ci, servir de décoration ou encore faire déguerpir les moustiques et insectes en frappant des coups dans le vide.

C'est ce qu'a fait Stefanos Tsitsipas mercredi pendant son match des 1/16e de finale à Cincinnati face à l'Américain Ben Shelton. En vain. Flashback.

Jeu crucial. Le Grec mène une manche à zéro et sert pour recoller à 4 partout dans le deuxième set. A 0-15, juste avant de servir, il gesticule et fend l'air avec sa raquette. Mais aucune bestiole ne semble voler autour du Grec. Celui-ci va pourtant se plaindre vers l'arbitre. «Il y a une personne qui imite le bourdonnement d'une abeille derrière moi», explique le numéro 4 mondial. L'arbitre ne paraît pas préoccupé par cet événement et se contente d'un «That's ok» comme réponse.

La vidéo 📺 Vidéo: twitter

Mais au lieu de se préparer à servir, Tsitsipas part au fond du terrain discuter avec les spectateurs derrière lui et leur demande, face à face, qui est l'auteur de ce bruit parasite. Un homme au deuxième rang balance une femme, la cinquantaine, juste devant lui en la pointant ostensiblement du doigt. Tsitsipas retourne vers l'arbitre et désigne la coupable. «Ça ne m'est jamais arrivé auparavant dans ma carrière. Je sais qu'elle supporte l'autre joueur», grogne-t-il, avant d'exiger de l'arbitre qu'il la fasse sortir du stade!

Demande refusée. «Je vais faire une annonce et si elle recommence, tu viens vers moi», lâche calmement l'officiel au Grec. Après un court débat, le tennisman finit par accepter, revient sur le court et croise le regard de la perturbatrice. Quelques mots sont échangés. Et cette dernière s'excuse, comme le font comprendre les sous-titres de Tennis TV.

Au final, Stefanos Tsitsipas s'imposera en deux manches 7-6 7-6. Il affrontera en 8e de finale ce jeudi le Polonais Hubert Hurkacz.

On ne sait pas si ce dernier a un talent pour imiter les abeilles, mais Tsitsipas doit s'en méfier: régulièrement, qui se frotte au Polonais (ATP 20) s'y pique. (yog)