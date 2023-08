Cette athlète ne s'attendait pas à ça en franchissant la ligne d'arrivée

C'est certain: le classement ne sera pas la chose principale qu'Hana Burzalova retiendra de ces Mondiaux de Budapest. (yog)

La Slovaque a dit «oui», s'est laissée mettre la bague au doigt et les deux nouveaux fiancés ont partagé un moment de tendresse et des bisous devant les caméras.

Les deux athlètes participant aux Mondiaux de Budapest, Cerny n'a pas raté si belle occasion: le jeune homme a fait sa demande sur la ligne d'arrivée de l'épreuve féminine. Voyant sa compagne et compatriote arriver, il s'est placé dans l'ère d'arrivée, genou à terre et coffret en main. Comprenant assez rapidement ce qui se passait, Hana Burzalova (22 ans) a laissé apparaître un large sourire. Visiblement très émue, la jeune femme – 28e du classement avec 24 minutes de retard sur la vainqueure espagnole Maria Perez – a finalement décidé de ne pas jeter de coup d'oeil à son chronomètre, rituel pourtant sacré des athlètes à la fin des courses, alors même qu'elle avait commencé à tourner son poignet.

La femme la plus rapide du monde crie sa rage et sa douleur

Après deux années d'exclusion, Sha'Carri Richardson a remporté l'or sur 100 mètres aux Mondiaux d'athlétisme. Avant de libérer des rancunes qu'elle gardait enfouies.

Elle tenait sa revanche et elle n'arrivait pas à y croire. Sha'Carri Richardson est devenue championne du monde du 100 mètres en 10''65. Immédiatement après la course, le speaker du stade lui a demandé comment elle allait et l'Américaine a répondu: «Je suis là. Je vous ai tout dit.»