Le geste «inacceptable et stupide» d'un joueur de foot américain

Shemar Turner (Texas A&M) a été expulsé du terrain face à l'équipe d'Ole Miss, samedi dans le championnat universitaire américain. En voyant les images, on comprend pourquoi. Le joueur s'est d'ailleurs excusé.

«Je tiens à m'excuser de m'être mis dans l'embarras, d'avoir mis ma famille et mon équipe dans l'embarras. Mon comportement était inacceptable et stupide. Je dois savoir que mes adversaires essaient de me faire sortir de mon match. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, cela ne se reproduira plus....»

Peu après la partie qui a opposé son équipe (Texas A&M) à Ole Miss samedi, Shemar Turner a publié ce mot d'excuses sur son compte (non vérifié) du réseau social «X», cherchant à mettre des mots et du recul sur le très vilain geste dont il s'est rendu coupable.

On jouait le troisième quart-temps du match lorsque Turner a été bloqué par Micah Pettus. Le premier s'est ensuite agacé de la petite poussette faite par le second alors que l'action était terminée et, en se relevant, lui a adressé un violent uppercut au pire endroit.

«Un joueur est généralement expulsé après deux pénalités pour conduite antisportive. Mais Turner a été expulsé tout de suite parce qu'il s'agissait d'une pénalité flagrante», a expliqué le journaliste Nick Bromberg, spécialiste du football américain universitaire. Celui-ci a ajouté que Turner est «l'un des meilleurs défenseurs d'A&M» et qu'il «avait un impact important avant d'être expulsé».

Son équipe, en infériorité numérique, s'est finalement inclinée 38-35. (jcz)