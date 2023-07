Vidéo: twitter

Amdouni présenté à Burnley avec «la pire vidéo de l'Histoire»

Le club de Premier League a annoncé l'arrivée de l'attaquant de la Nati avec une vidéo parodique de la série pour enfants Les Télétubbies. La publication fait le buzz sur les réseaux sociaux.

L'humour britannique est connu pour être particulier. La vidéo d'annonce de l'arrivée de Zeki Amdouni à Burnley ne brisera pas cette réputation. Et pour cause: elle est complètement lunaire!

Les responsables communication du néo-promu en Premier League, où l'attaquant de la Nati a signé jusqu'en 2028, ont mis en scène une parodie de la célèbre série pour enfants Les Télétubbies, qui a connu ses heures de gloire à la fin des années 1990 et qui rappellera sans doute pas mal de souvenirs à beaucoup d'entre vous.

La nouvelle du transfert se fait exactement comme le début d'un épisode: les quatre personnages, rendus iconiques par leur costume en peluche coloré, se réunissent après que le soleil à tête de bébé ait demandé:

«Who are Burnley signing today? (Qui Burnley signe-t-il aujourd'hui)»

Une image apparaît sur le ventre de l'un d'entre eux, en l'occurence Tinky Winky, le violet et plus grand de la fratrie. On y voit Zeki Amdouni, face caméra, qui salue les quatre télétubbies. Ceux-ci lui répondent en chœur, avec leurs voix enfantines, par un «Hello!». Puis l'attaquant de la Nati enchaîne, avec un petit discours on ne peut plus banal, en anglais et avec l'accent frenchy:

«My name is Zeki Amdouni. I'm very happy to be here and I'm excited to play! Up the Clarets!»

Traduction:

«Mon nom est Zeki Amdouni. Je suis très heureux d'être là et excité de jouer! Allez les Clarets! (le surnom de Burnley)»

Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette vidéo fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Publiée mercredi matin à 10h00 sur Twitter, elle avait déjà été likée 35 000 fois et repartagée 10 000 fois six heures plus tard seulement.

Certains internautes ont fait part de leur stupéfaction quant à cette publication. Florilège:

«C'est quoi ça??! On tient la pire vidéo d'annonce!»

«On propose une annonce pareille à un joueur amateur il répond: "Non merci pas envie de m'afficher". Comment c'est possible?»

«Absolument dégueulasse comme présentation»

Le tweeto neuchâtelois @PassionXamax fait même une comparaison avec son club favori:

«Je ne me plaindrai plus jamais des annonces faites par Xamax…»

En tout cas, si la comm' de Burnley souhaitait faire le buzz grâce au transfert d'Amdouni, c'est réussi. Mais les défenseurs de Premier League auraient tort de croire que le Genevois est du genre bisounours sur un terrain: ses stats l'an dernier avec le FC Bâle – 22 buts en 52 matchs, dont de nombreuses réussites décisives – font de lui un attaquant qu'ils devront assurément prendre au sérieux.