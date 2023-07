Le discours de ce capitaine de rugby fait pleurer ses coéquipiers

Le message en français

«Nous avons fait de grandes choses pendant le Tournoi des 6 Nations. Regardons-nous dans les yeux. C’est nous. C’est nous! Nous représentons notre nation! Nous représentons nos valeurs! Nous sommes venus ici pour nous battre pour le respect de notre nation! Et de la première minute de cette compétition jusqu’à la fin, nous nous battrons ensemble. Nous sommes 30 soldats italiens à combattre pour notre patrie! Plus jamais ils ne manqueront de respect à nos pairs! Plus jamais ils ne douteront de nous! Jamais plus ils ne douteront de Giovanni! Plus jamais ils ne douteront de VOUS! Parce que nous sommes une famille. Je me bats pour ta famille et tu te bats pour la mienne! Je me bats pour toi!»