Bencic et Teichmann fêtent leur sacre en imitant Federer et Wawrinka

En célébrant leur titre à la Billie Jean King Cup, les deux Suissesses ont rendu hommage à leurs compatriotes en reproduisant leur mythique scène de victoire aux JO de Pékin, en 2008.

Le tennis suisse a un nouveau superbe trophée à ranger dans sa très grande collection. Dimanche, l'équipe de Suisse dames est devenue championne du monde en remportant la Billie Jean King Cup à Glasgow.

Les protagonistes de cette finale remportée 2-0 contre l'Australie, Belinda Bencic et Jil Teichmann, n'ont pas manqué de faire un clin d'oeil à ce bel héritage, et à un événement en particulier: la médaille d'or de Roger Federer et Stan Wawrinka en double aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008.

L'hommage de Bencic et Teichmann à la paire Federer/Wawrinka, en vidéo

La Saint-Galloise et la Biennoise ont fêté leur sacre en imitant la célébration de leurs illustres compatriotes. Bencic a joué le rôle de Federer, en se penchant à genoux sur Teichmann – allongée, elle, sur le dos – pour faire semblant de la magnétiser avec ses mains. Exactement comme l'avait fait le Bâlois avec «Stanimal».

Après leur titre aux JO de Pékin, la paire Federer/Wawrinka – également connue sous son surnom «Fedrinka» – avait remporté la Coupe Davis en 2014, en gagnant notamment un double crucial en finale contre la France.

Belinda Bencic et Jil Teichmann ont, elles aussi, de quoi encore écrire ensemble de très belles pages du tennis suisse. (yog)