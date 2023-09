Vidéo: twitter

Vidéo

Ces fans mettent littéralement le feu au stade

Le derby des Pouilles entre Tarente et Foggia s'est terminé dans le chaos, la faute à un incendie causé par les supporters visiteurs. L'enceinte a été ravagée.

Plus de «Sport»

En général, quand on utilise l'expression «mettre le feu au stade», il s'agit du sens figuré. Mais dimanche soir à Tarente, la phrase n'avait rien d'une métaphore: ce sont bel et bien des flammes, des vraies, qui défiguraient l'enceinte de football.

Cet effroyable spectacle, rendu encore plus impressionnant par la nuit et les sirènes des camions de pompiers, a débuté à la fin du match de Serie C (troisième division) entre l'équipe locale et Foggia, un derby des Pouilles. Le feu est parti du secteur visiteur. Selon plusieurs médias italiens, il a été causé par un fumigène lancé par les fans de Foggia – dont l'équipe a été battue 2-0 – sur des rouleaux de caoutchouc empilés. Une enquête est toujours en cours pour déterminer si l'incendie était intentionnel ou non.

Les flammes qui ravagent le stade de Tarente 📺 Vidéo: twitter

Il n'y a eu aucun blessé, l'enceinte étant déjà évacuée. Mardi, les habitants du quartier qui abrite le stade Erasmo-Iacovone ont eu une nouvelle frayeur: un nouveau feu est parti du même endroit, entraînant un nuage de fumée noire. Un incident dû au fait que le premier incendie de dimanche soir n'a pas été totalement éteint.

L'incendie sous un autre angle 📺 Vidéo: twitter

En tout cas, les habitants de Tarente ont déjà eu lors lot d'émotions cette saison, alors que ce n'était que le premier match de l'exercice... On espère pour eux qu'ils en vivront d'autres plus sympas et sur le terrain, cette fois. (yog)