Tensions à Manchester où Ronaldo est encore parti avant la fin

«Quand on arrête, on a peur. On se fiche de réussir notre sortie»

Viré de Lugano, McSorley et sa méthode ne sont plus adaptés au hockey

De déclassement en humiliations, Cristiano Ronaldo a également appris par voie de presse que Newcastle n'était pas disposé à le recruter. Trop vieux, selon le manager Gordie Howe, qui l'a dit plus poliment. C'est au moins le huitième râteau que prend CR7 depuis cet été (Bayern, Chelsea, FC Sion , PSG, Atlético et Real Madrid, Inter et AC Milan, Newcastle).

Vexé, le Portugais a rejoint les vestiaires avant la fin du temps réglementaire, seul et délaissé, sans chercher à raser les murs. Difficile de ne pas y voir une nouvelle action militante contre son statut de «bouche-trou». Ce matin, les images sont commentées dans toute l'Europe, avec plus ou moins de compassion.

Pour être enfin reconnu, Benzema a dû changer

L'attaquant français du Real Madrid a attendu ses 34 ans pour recevoir le Ballon d'or qu'il convoitait «depuis petit». Il a tout changé: son jeu, sa personnalité, sa vie.

Ironies de l'histoire, le Ballon d'or récompense un buteur pour son dévouement et un talent précoce pour sa longévité. A 34 ans, Karim Benzema entre au panthéon. Il avait débarqué à Lyon en minot à capuche, pour «prendre la place» des vioques, et l'avait quitté pour aller gagner le Ballon d'or au Real Madrid. Douze années plus tard, dont quelques-unes sous les sifflets et les procédures judiciaires, il est récompensé pour sa carrière exemplaire - quelles sublimes ironies...