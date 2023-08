Vidéo: extern / rest/srf

Un but incroyable marqué dans le championnat suisse

Le défenseur d'Aarau Noël Wetz a inscrit une réussite sur un tir de 80 mètres dimanche lors de la victoire de son équipe à Bellinzone (3-1) en Challenge League.

Après seulement quatre journées de championnat, on tient peut-être déjà le but le plus fou de la saison en Suisse. Il est l'œuvre du défenseur du FC Aarau Noël Wetz, dimanche lors de la victoire 3-1 de son équipe en Challenge League sur la pelouse de Bellinzone.

A la 62e minute, alors que le score est de 1-0 pour les Argoviens, ceux-ci récupèrent le ballon dans leur camp. Il arrive dans les pieds de Wetz, qui lève la tête et décide d'envoyer un long coup de botte en avant. Inspiration géniale – a-t-il vu le gardien de Bellinzone très avancé? – ou ouverture en profondeur hasardeuse? Peu importe: ce tir à 80 mètres de la cage adverse trouve le chemin des filets après avoir lobé le portier tessinois Alexander Muci juste après un rebond à environ 25 mètres du but.

Au final, le FC Aarau s'est imposé 3-1 et a signé sa deuxième victoire de l'exercice. Les Argoviens sont cinquièmes du classement.

Quant à Bellinzone, cette défaite est dans la continuité d'un début de saison raté. Les Tessinois, huitièmes, ne comptent qu'un point en quatre journées. (yog)