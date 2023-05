Vidéo: twitter

Lens s'embrase, le PSG fête son titre dans l'indifférence totale

Des festivités avec un feu d'artifice ont célébré la qualification des Lensois en Ligue des champions. De son côté, le Paris Saint-Germain a remporté le titre dans un désintérêt déconcertant.

Oui, c'est bien le Paris Saint-Germain qui a remporté son 11e titre de champion de France samedi soir. Et pourtant, difficile de le croire en voyant les images qui ont suivi la 37e journée de Ligue 1.

Après leur match nul 1-1 à Strasbourg, qui leur a offert le sacre, les joueurs parisiens n'ont que très brièvement fêté dans le stade avec leurs supporters. Puis ils sont rentrés dans la capitale en deux groupes: sept joueurs qui n'ont pas joué ont d'abord atterri à l'aéroport du Bourget, sans aucun supporter pour les accueillir.

Une heure et demie plus tard, peu avant 2h00 du matin, le reste de l'équipe est arrivé à l'aéroport de Roissy. Seuls... trois fans les attendaient dans le pavillon d'honneur. Juan Bernat et Danilo sont allés les saluer et dédicacer leur maillot, avant que chaque joueur ne reparte de son côté dans sa voiture privée, comme l'explique RMC Sport. Lunaire pour des célébrations de titre...

Le contraste est saisissant avec ce qu'il s'est passé à Lens. Victorieux 3-0 chez eux du futur relégué Ajaccio, les «Sang et or» ont assuré leur deuxième place finale en Ligue 1 et ont, du même coup, validé leur ticket pour la Ligue des champions la saison prochaine. Une première depuis 21 ans et leur dernière apparition dans la reine des compétitions européennes durant l'exercice 2002-2003.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Nordistes ont fêté cet exploit comme il se doit. A la fin du match, un feu d'artifice géant en mettait plein les mirettes aux 38 000 spectateurs du stade Bollaert pendant que l'hymne de la Ligue des champions résonnait dans l'enceinte.

Les rues de la ville se sont ensuite embrasées avec les nombreux fumigènes et feux d'artifice allumés par les fans. Oui, les Ch'tis sont bel et bien de retour au sommet! (yog)