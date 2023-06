Vidéo

Un footballeur romand a sans doute réalisé un record du monde

Dionys Stadelmann a claqué un doublé en trois secondes, samedi en 2e ligue inter. Le buteur de Courtételle, qui nous a envoyé la vidéo de ses buts, raconte la genèse de son improbable exploit.

Le FC Courtételle a réussi un truc de fou, samedi dans son petit stade: le club jurassien a été promu en 1re ligue pour la première fois de son histoire en battant Guin 3-0 grâce notamment à un incroyable doublé de son attaquant Dionys Stadelmann.

Tout commence juste avant la mi-temps lorsque Courtételle, qui mène déjà 1-0, obtient un penalty. Dionys («un prénom choisi par mes parents sans signification particulière», précise le footballeur) se saisit aussitôt du cuir. Les pénos, c'est sa spécialité. Le buteur maison en a déjà inscrit sept durant la saison, réalisant un sans-faute dans l'exercice; il transforme le huitième en prenant le gardien à contre-pied avec beaucoup d'assurance. L'arbitre siffle aussitôt la fin de la première période.

Dionys Stadelmann.

La suite appartient à l'histoire, et on est obligé de penser que Stadelmann avait prévu son coup, qu'il savait que son équipe donnerait le coup d'envoi au retour des vestiaires et qu'il avait décidé de tenter sa chance directement pour marquer sur l'engagement. Mais le buteur corrige: «Ça ne s'est pas du tout passé comme ça!» Comment, alors? Il raconte:

«Je regarde toujours la position du gardien adverse lors de chaque engagement, en me disant que s'il est trop avancé, je vais tenter ma chance et tirer directement (réd: dans le règlement, il n'est plus obligatoire de faire une passe au coup d'envoi). Et samedi, je l'ai trouvé vraiment loin de sa ligne. J'ai donc dit à mon coéquipier de faire semblant de me faire la passe, puis de s'écarter. Et j'ai tiré.»

Quand il frappe le ballon, Dionys a un mauvais pressentiment. Il craint de ne pas avoir mis assez de puissance, mais il y a du vent ce jour-là et le cuir prend très vite de la hauteur, lobant le pauvre gardien adverse, qui ne réussit pas à écarter le ballon de la main malgré sa tentative désespérée.

«J'étais tellement loin que je n'ai pas compris tout de suite que le ballon était rentré. C'est en entendant les cris du public que j'ai compris» Dionys Stadelmann

Trois secondes de jeu à peine séparent donc ses deux réussites, le penalty et le lob, si l'on excepte bien sûr la mi-temps. Le natif de Moutier a-t-il tout de suite compris qu'il avait probablement réalisé quelque chose que personne avant lui n'avait accompli? Eh bien, pas du tout! «Quand j'ai lu dans Le Quotidien Jurassien que mes deux buts constituaient un record de rapidité, je ne savais même pas de quoi le journal parlait. Je n'avais pas réfléchi.»

L'équipe a ensuite fêté sa promotion comme il se doit! Image: DR

Il existe une vidéo de ses deux buts, que Dionys nous a envoyée, en précisant qu'on ne voyait pas toute la trajectoire du ballon sur sa longue frappe, et en ajoutant, hilare: «Le caméraman n'était sans doute pas prêt!»

La prouesse du footballeur jurassien en vidéo Vidéo: watson

Quand il a compris que son doublé était un exploit, le buteur a essayé de chercher sur Internet si quelqu'un d'autre avait été aussi rapide, quelque part dans le monde. Il n'a pas trouvé de réponse définitive, mais il est bien obligé de l'admettre:

«Ce n'est pas commun. Il ne doit pas y avoir beaucoup de joueurs qui ont réussi un truc pareil, ça c'est clair!»

Dionys Stadelmann (31 ans) a prévu de poursuivre son aventure à Courtételle la saison prochaine, en 1re Ligue cette fois, dans un championnat plus suivi et médiatisé. Il sait très bien que les gardiens adverses l'auront à l'oeil à chaque engagement, et qu'aucun ne prendra le risque de quitter son but. «Mais c'est pas grave, je tenterai quand même!», promet-il.