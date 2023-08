Tolu Arokodare, du RKC Genk, a célébré son but contre le Servette FC en faisant mine de boire du thé. Image: EPA

Ce geste n’est pas du tout passé auprès des Servettiens ☕

Sitôt la qualif en poche, les fans genevois ont chambré le buteur de Genk et sa célébration «tasse de thé», mercredi au 2e tour de la Ligue des champions.

C'est le moment que les community managers des clubs de football redoutent le plus: publier un post annonçant la défaite de leur équipe. En règle générale, les réponses sont nombreuses et pas très sympathiques. C'est ce qui est arrivé mercredi soir après que le RKC Genk a communiqué sur son élimination par Servette au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions (1-1 à l'aller, 2-2 au retour, 1-4 aux tirs au but).

Les fans de Servette se sont rués sous la publication pour se moquer allègrement d'un joueur de Genk.

Ce joueur, c'est Tolu Arokodare (son portrait est à lire ici). Son «crime», c'est d'avoir célébré son but (celui du 2-1) en faisant mine de boire du thé.

Le but et la célébration polémique Vidéo: watson

Un geste qui a fortement déplu aux Genevois, qui y ont vu un affront: Arokodare pensait-il déjà que la qualification était en poche à cet instant et qu'il irait boire du thé en Ecosse (le vainqueur du match devait affronter les Glasgow Rangers)? Genk venait certes de reprendre l'avantage et il évoluait en supériorité numérique depuis l'expulsion de Crivelli en début de match, mais il restait tout de même 40 minutes à jouer.

Les fans du SFC se sont donc moqués de l'audace affichée par Arokodare en inondant Twitter de...tasses de thé en tous genres!

Certains sont allés jusqu'à publier le lien du site de Servette sur lequel il est possible de commander des mugs pour boire son thé ou café en toute quiétude.

«J’espère que le thé sera bon Arokodare. Merci pour les buts et le raté», a aussi commenté un internaute, pendant qu'un supporter s'amusait avec un photomontage inversant les rôles, comme si Servette dégustait Genk:

La mésaventure vécue par l'attaquant belge rappelle qu'il est rarement judicieux de célébrer une réussite avec originalité quand on n'est pas certain qu'elle soit décisive. C'est ce qu'avait déjà fait Layvin Kurzawa en 2014 et il l'avait payé cher. Cette année-là, l'international français M21 pensait qualifier son pays pour la phase finale de l'Euro en scorant à la 87e contre la Suède. Il avait ensuite mis la main sur son front, comme pour signifier qu'il cherchait où étaient ses adversaires. Le problème, c'est que la Suède avait marqué aussitôt après et éliminé la France.

Le buteur scandinave ne s'était pas privé pour se moquer de Kurzawa en réalisant le même geste que son adversaire.

Le chambrage s'était poursuivi dans les vestiaires après le match.

Puis lors de l'Euro, que la Suède avait remporté.

Si Servette inscrit au moins une réussite contre Glasgow (aller le 9 août et retour le 15), on se réjouit de voir si le buteur genevois rendra hommage à Tolu Arokodare à sa manière.