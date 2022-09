Vidéo: watson

Vidéo

«C'est Mickey ou Lacazette?»: l'incroyable voix du Lyonnais en interview

Le capitaine de l'Olympique lyonnais a fait le buzz bien malgré lui. Après la défaite de son équipe à Monaco dimanche, il est venu à l'interview avec une voix complètement déformée. Les internautes se sont déchaînés.

Les interviews d'après-match sont souvent inintéressantes. Les questions sont souvent aussi banales que les réponses, joueurs et entraîneurs répétant chaque week-end que «l'important, ce sont les trois points» et qu'il faut prendre «match après match».

L'interview du capitaine de Lyon après la défaite à Monaco dimanche en Ligue 1 (2-1) n'est pas différente à ce niveau. Mais elle a fait le tour des réseaux sociaux à cause de la voix d'Alexandre Lacazette: haut perchée et voilée. Les téléspectateurs et le journaliste – chapeau à lui de ne pas être parti en fou rire – ont dû être très surpris, parce que d'habitude, le footballeur a une voix plutôt grave et posée.

Cliquez sur play et montez le volume! 🔊 Vidéo: watson

Cette déformation complète est sans doute due au rôle de capitaine du numéro 10 de l'OL, qui doit élever la voix sur le terrain pour transmettre ses consignes et encouragements.

Certaines mauvaises langues ont tissé un lien entre cette malheureuse mésaventure et le passé récent de Lacazette. A Londres, quand il évoluait avec Arsenal, il avait été surpris à deux reprises (2018 et 2020) en train d'inhaler des ballons de gaz hilarant (protoxyde d’azote). Une pratique dangereuse, qui peut créer des étourdissements et une perte de conscience. Ce gaz peut aussi modifier la voix, mais en la rendant plus grave. On est donc certain que le Lyonnais n'a pas récidivé juste avant le match à Monaco.

Sur Twitter, les internautes n'ont pas manqué de se moquer d'Alexandre Lacazette. Souvent, avec beaucoup d'humour. Florilège: