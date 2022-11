Vidéo: twitter

Au Qatar, les fans français ont une nouvelle chanson très gênante

Niveau rendu, on est loin, mais alors très très loin, du clapping des Islandais ou des chants britanniques. La preuve en vidéo.

Au Qatar, les Français sont bien meilleurs ballon au pied qu'en chanson. Si les Bleus cartonnent sur le terrain (deux victoires consécutives contre l'Australie et le Danemark, synonyme de qualif pour les 8e de finale), on ne peut pas en dire autant de leurs fans dans les rues.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montrent plusieurs dizaines d'entre eux, en cortège, entonné une chanson pour le moins gênante. Déjà à cause de ses paroles, soyons francs, assez peu élaborée:

« On a une étoile, on a deux étoiles, on veut la troisième étoile»

Pire: les voix des fans sonnent complètement faux, ne sont ni coordonnées ni en rythme, le tout avec une conviction digne du tir au but de Marco Streller en 8e de finale de la Coupe du monde 2006 contre l'Ukraine. Autrement dit, un fiasco complet.

De leur côté, les joueurs de l'équipe de France semblent un peu plus inspirés musicalement que leurs supporters. On les voit reprendre, dans le vestiaire, la fameuse chanson Freed from Desire de Gala après leur victoire contre le Danemark, avec beaucoup d'enthousiasme et des voix assez justes.

Presque un exploit, quand on sait que les footeux n'ont de loin pas tous un sens de la musique très aiguisé. Si vous voulez une preuve, tendez l'oreille pendant les hymnes nationaux d'avant match... (yog)