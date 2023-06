Vidéo: twitter

Le point plein de malice de Bublik au tournoi de Halle

Le Kazakh a prouvé jeudi que le tennis peut être extrêmement simple: un point inscrit en seulement deux coups de raquette, mais avec beaucoup de roublardise.

Alexander Bublik a été fidèle à lui-même, jeudi en 8e de finale du tournoi sur gazon de Halle. Le fantasque Kazakh, 48e joueur mondial, a fait étalage de toute sa roublardise et ses qualités techniques sur un point improbable face à Jan Lennard Struff.

Alors que l'Allemand s'apprête à retourner un service traditionnel, Bublik le feinte en engageant par en bas, «à la cuillère», comme on dit dans le jargon. Ce petit coup mou et perfide attire Struff au filet, qui ne peut frapper qu'un slice très vulnérable. La balle rebondit juste devant Bublik, parfaitement placé grâce à son anticipation, et ce dernier n'a plus qu'à lober avec son revers son adversaire. Struff sprinte ensuite derrière la balle pour tenter de la remettre, mais le lob est trop bien exécuté et la balle s'enfuit au fond du court.

On imagine que Jan-Lennard Struff, même s'il ne montre aucun signe d'agacement, n'a que très moyennement goûté à ce point. Et pour cause: bien que légal, le service à la cuillère est souvent considéré comme un manque de respect envers l'adversaire et une offense au fair-play. Les applaudissements timides du public et les quelques sifflets rendent bien compte de ce petit tabou dans le monde du tennis.

Alexander Bublik, lui, s'en fiche sans doute royalement. Ce point plein de culot lui a permis de recoller à 1-3 dans le deuxième set, qu'il finira par perdre au tie-break. Au final, le Kazakh s'imposera en trois manches 6-3 6-7 6-3.

Il affrontera l'Italien Jannik Sinner en quarts de finale ce vendredi à 12h00. (yog)