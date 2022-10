Vidéo: youtube

La Suisse tremble pour la blessure de Yann Sommer

Le gardien du Borussia Mönchengladbach s'est mal réceptionné d'une intervention aérienne et a dû quitter le terrain. Les images ne sont pas rassurantes et l'absence pourrait durer.

Les supporters de l'équipe de Suisse tremblent. Leur héros Yann Sommer s'est tordu la cheville gauche mardi en Coupe d'Allemagne, à un peu plus d'un mois du match d'ouverture de la Coupe du monde.

Le portier de Borussia Mönchengladbach s'est blessé tout seul, dès la 4e minute d'une rencontre disputée à Darmstadt. Sa cheville a vrillé à la réception d'une sortie aérienne d'apparence anodine.

Sommer a tenté de reprendre sa place alors qu'il grimaçait de douleur, mais a été remplacé après treize minutes de jeu. La nature exacte de sa blessure n'était pas connue dans la soirée, pas plus que la durée de son éventuelle indisponibilité. Mais il s'agit forcément d'un coup d'arrêt malvenu pour Yann Sommer, héroïque lors de l'Euro 2021 avec la Suisse et brillant depuis le début de la saison avec Gladbach.

Combien de temps

pour guérir?

La gravité d'une blessure à la cheville est très difficile à évaluer sans une radiographie complète. Le délai de guérison peut être d'une à trois semaines en cas de simple élongation, de quatre à six semaines pour une déchirure partielle et de six semaines à trois mois pour une rupture des ligaments.

Ces derniers jours, plusieurs joueurs ont dû déclarer forfait pour la Coupe du monde en raison d'une blessure, dont N'Golo Kanté (France), Diogo Jota (Portugal) et Reece James (Angleterre). Rien ne dit encore que Yann Sommer intégrera la liste mais les prochaines heures seront longues pour Murat Yakin.