Ce gardien est monté sur un corner et a réussi un geste fou

Sur Transfermarkt, sa valeur est estimée à 125 000 euros. De son vrai nom Frederick Charles Toomer, cet Anglais de 30 ans est né à Southampton, où il est devenu gardien professionnel dans plusieurs clubs de quartier et de campagne. Il a rejoint Hong Kong en 2017 où il totalise 67 apparitions. Depuis ce week-end, il est une célébrité mondiale. Son but cartonne sur les réseaux sociaux.

Nous sommes à la 96e minute du match entre le Hong Kong FC et les Resources Capital (THE affiche). Hong Kong est mené 1-0 et obtient un corner dans les dernières secondes du temps additionnel. Comme tous les gardiens du monde en pareille situation, Freddie Toomer vient filer un coup de main à ses coéquipiers dans la surface de réparation adverse. Il monte, bouge, joue des coudes. C'est là qu'il égalise d'un invraisemblable retourné dans les 5 mètres.

Un but marqué par un gardien est toujours un moment fort puisque extrêmement rare. Mais un but comme celui-ci est carrément jubilatoire.

