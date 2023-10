Ils ont battu un record du monde

À l’issue du tour 28, il n'a pas fallu plus de 1,8 seconde pour que le pilote Lando Norris puisque quitter les stands de l'écurie avec de nouveaux pneumatiques medium.

À l’occasion du Grand Prix du Qatar qu'a remporté le pilote Max Verstappen, ce dimanche 8 octobre, McLaren a battu un record vieux de quatre ans. En effectuant un pit-stop d’une durée record d’1,8 seconde, l’écurie britannique a tout simplement battu le record de l’arrêt aux stands le plus rapide de l’histoire de la Formule 1.

A l'ombre du géant français, le rugby suisse galère

Alors que nos voisins de l'Hexagone s'enthousiasment pour la Coupe du monde de rugby, qu'en est-il du développement du ballon ovale en Suisse? Du club régional amateur à la Fédération suisse de rugby, tour d'horizon et état des lieux.

Ils sont une vingtaine à se disputer le ballon ovale avec rudesse sur un terrain du parc des sports de la ville de Morges. Le lieu est relativement facile à trouver, «il suffit de suivre l'éclairage qui n'est pas au max», lance taquin Clément Cauquil, entraîneur et joueur de l'équipe de rugby de Morges. Le ton est donné, on fait de l'humour, mais on n'hésite pas à dénoncer les moyens jugés «insuffisants» proposés au rugby morgien.