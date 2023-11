Vidéo: twitter

On tient le point de l'année au tennis de table

Les 32 meilleurs joueurs de la planète sont présents cette semaine au WTT Champions de Francfort, un rendez-vous majeur du calendrier. Et dès le premier tour, un rally sensationnel a été vu.

Le match opposait deux Français: Felix Lebrun (9e mondial) et Simon Gauzy (25e mondial), ce lundi. Le second menait au score un set à zéro, mais devait défendre trois balles de deuxième manche lorsqu'un point complètement hallucinant a été joué.

Après le service de Gauzy et un retour plutôt calme de son adversaire, le jeu s'est soudainement accéléré. Puis, une fois les premiers échanges donnés, une balle courte a permis au talentueux et précoce Felix Lebrun, 17 ans à peine, de prendre l'ascendant en coup droit, pour repousser son vis-à-vis loin derrière la table.

C'est là que la défense exceptionnelle de Gauzy a commencé. Poussé quasiment hors du champ de la caméra, le Français a tout renvoyé pendant de longues secondes, trouvant un maximum de hauteur pour se redonner du temps. Et quand Lebrun s'est décidé à jouer court, Gauzy était encore sur la balle, après une course réflexe vers l'avant. Ce dernier remportera finalement le point, saisissant son unique chance sur la balle suivante, avec un coup droit qui l'enverra à terre et qui forcera son compatriote à la faute.

Le public présent à Francfort n'a pas manqué de réagir à ce point, tout comme les commentateurs de la rencontre qui, tout au long de l'échange, ont paru incrédules. La perte de ce rally n'aura pas perturbé Felix Lebrun, qui décrochera finalement le deuxième set sur l'action suivante, puis le match, trois manches à deux. Le huitième joueur mondial et désormais n°1 européen affrontera l'allemand Dang Qiu, jeudi au tour suivant.