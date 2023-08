Vidéo: twitter

Hulk fait honneur à son surnom avec un but d'une frappe surpuissante

L'ancien attaquant du Brésil (37 ans) continue de terroriser les gardiens avec ses tirs violents. Il a à nouveau fait mouche dimanche dans le championnat brésilien.

Autant le dire tout de suite: quand Hulk tire un coup franc, les défenseurs dans le mur ont intérêt à bien se protéger. L'attaquant brésilien au gabarit particulièrement trapu – qui lui vaut son surnom – l'a encore démontré dimanche en envoyant une frappe surpuissante dans la lucarne de son pied gauche, tout ça à environ 35 mètres de la cage adverse.

Et l'ancien international auriverde (37 ans) n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour chauffer sa jambe: il a envoyé ce boulet de canon à la 4e minute seulement, ouvrant ainsi le score pour l'Atlético Mineiro sur la pelouse de Sao Paulo (victoire 2-0).

De derrière la cage, c'est encore plus impressionnant 📺 Vidéo: twitter

Hulk, de son vrai nom Givanildo Vieira de Souza, n'en est pas à son coup d'essai. En Europe, où il a joué à Porto et au Zenit Saint-Pétersbourg, ses frappes ont souvent fait trembler les gardiens (et les filets). Retourné au Brésil en 2021, il a notamment inscrit un autre but sur un coup franc flashé à 119 km/h en février dernier, soit la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes suisses.

Dimanche, le tir de Hulk a été d'une précision diabolique en passant au-dessus du mur. Mais on compatit déjà avec les prochains défenseurs quand l'attaquant de l'Atlético Mineiro sera moins précis... (yog)