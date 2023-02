Bègue, ce footballeur va en interview et émeut le monde entier

Atteint d'un sévère bégaiement, le Suédois de 29 ans est venu s'exprimer en direct à l'interview sur la chaîne de son club. Alors oui, il a galéré, mais il a réussi à mener la discussion jusqu'au terme et à se faire comprendre.

Ken Sama a claqué un doublé lundi dernier pour Watford en deuxième division anglaise face à West Browich (3-2). Mais son plus grand exploit ce soir-là, il l'a réalisé hors du terrain.

Plus de «Sport»

Sion a-t-il été lésé par l'arbitrage contre Zurich? On a vérifié

L'avenir de Manchester City ne dépend plus de lui

Voici le sport de balle le plus violent du monde

Célébrer ou non quand on marque contre son ex-club? Vif débat père-fils

Voici les cantons où les loyers sont les plus élevés en Suisse

«Je gagne entre 10 000 et 20 000 francs par mois grâce à OnlyFans»

Les plus lus

La Suisse rêve de remporter six globes de cristal: voici ses chances

La Coupe du monde de ski reprend ce week-end à Crans-Montana pour les femmes et aux Etats-Unis pour les hommes. Les Helvètes peuvent encore décrocher six titres mondiaux.

Les Championnats du monde de ski se sont terminés le 19 février. Alors que les fans ont encore les sept médailles suisses à Courchevel et Méribel en tête, les skieurs se concentrent sur le sprint final de la Coupe du monde. Les femmes sont à Crans-Montana, les hommes aux Etats-Unis, plus exactement à Palisades Tahoe et Aspen.