Voici la nouvelle maison de luxe de Lionel Messi en Floride

Comparé aux exigences de Neymar en Arabie saoudite, qui réclame une maison de 25 pièces, huit voitures de luxe et un jet privé, les Messi semblent tout à fait modestes avec leur villa de 10 millions et neuf salles de bains.

Fort Lauderdale est une petite ville côtière située à environ 30 kilomètres au nord de Miami et dispose de quartiers résidentiels très luxueux. La maison de la famille Messi se trouve dans la chic «Gated Community Bay Colony» et coûterait environ 11 millions de dollars (environ 10 millions de francs).

Le transfert de Lionel Messi à l'Inter Miami a déclenché un véritable engouement pour le football en Floride. L'Argentin a jusqu'à présent répondu aux attentes élevées des fans: il a marqué onze buts en dix matchs et, depuis son arrivée, son club – pourtant peu habitué aux victoires – n'a plus perdu un seul match.

«Si je marque contre le Kosovo, je n'exulterai pas»

Pour la première fois samedi, Xherdan Shaqiri jouera un match avec la Suisse dans le pays où il est né (Kosovo) et qui voulait en faire son capitaine.

Xherdan Shaqiri, que vous inspire ce déplacement au Kosovo?

Ce sera un match spécial pour moi, c'est évident, puisque je suis né au Kosovo (réd: il est arrivé en Suisse quand il avait un an). J'ai encore beaucoup de membres de ma famille là-bas. Mes parents ont chacun neuf frères et sœurs, vous pouvez donc imaginer combien de cousins et cousines viendront au stade samedi (rires). Je suis d'ailleurs très heureux qu'ils puissent me voir jouer, car beaucoup d'entre eux ne peuvent pas se déplacer facilement pour assister à mes matchs.