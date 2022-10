Vidéo: twitter

Vidéo

Neymar se fait découper par un tacle assassin lors de PSG-OM

L'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain a été victime d'un vilain tacle dimanche lors du Classique contre Marseille, remporté 1-0 par les Parisiens. Son auteur, Samuel Gigot, a logiquement été expulsé.

Team watson Suivez-moi

A un mois du début du Mondial, tout le Brésil a poussé un gros soupir de soulagement dimanche soir quand il a vu Neymar se remettre sur ses deux jambes et marcher normalement, à la 72e minute du Classique entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille.

Et pour cause: l'attaquant star de la Seleção et du PSG venait de se faire découper par le défenseur marseillais Samuel Gigot, auteur d'un tacle glissé où il a tout ramassé sauf le ballon. Fort heureusement, le Brésilien a réussi à lever sa jambe d'appui avant que les crampons de son adversaire ne la touchent, et a ainsi évité de se faire briser la cheville.

Le tacle assassin de Gigot sur Neymar, en vidéo Vidéo: twitter

Le tout sous les yeux de l'arbitre, Clément Turpin, qui n'a pas hésité une seconde et a immédiatement sorti le carton rouge pour le Phocéen. S'en est suivi un début de bagarre générale, heureusement très vite interrompu.

L'expulsion de Gigot, très saignant pour le coup, a mis fin aux espoirs marseillais de recoller au score et de revenir de ce derby au Parc des Princes avec au moins un point.

Au classement, le PSG, premier et toujours invaincu, compte désormais six points d'avance sur Marseille (4e). (yog)