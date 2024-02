Voici pourquoi le bateau d'Alinghi est caché sous une bâche blanche

«Par le passé, tout le monde s’espionnait. Lors de leurs entraînements, les équipes étaient sans cesse suivies par la concurrence, qui tentait de percer leurs secrets de fonctionnement. Ce n'est plus le cas. Cette année, et pour la première fois, le règlement autorise une brigade (un photographe et un pilote de bateau) à filmer chaque sortie en mer des participants. Tout est ensuite mutualisé sur le site de l’événement et mis à disposition de toutes les équipes. Chez Alinghi, comme au sein des autres teams, on doit communiquer l'heure de notre sortie en mer au moins 24h à l'avance, de façon à permettre à la brigade de faire son travail.»

On aurait pu imaginer que la mise sous bâche de l'embarcation visait à empêcher toute tentative d'espionnage industriel . Après tout, Alinghi n'avait peut-être pas très envie que ses concurrents découvrent son bateau sous toutes ses coutures six mois avant la compétition.

Ces deux mois d'attente règlementaires et de discrétion absolue ont évidemment obligé Alinghi à prendre quelques précautions. «Les employés d'Ecublens (réd: le chantier de l'équipe) sont mes amis. Ils ne m'ont pourtant jamais envoyé la moindre photo du bateau», sourit Sophia Urban, qui sait aussi que le mystère qui entoure la «machine volante» occasionne de l'attente, et crée donc de l'impatience . «Depuis le communiqué transmis aux médias mercredi matin, mon téléphone n'arrête pas de sonner, sourit la jeune femme. Tout le monde est impatient de découvrir le bateau.»

«Entre le moment où nous annonçons à l'America's Cup notre volonté de présenter le bateau au public, et le moment où l'on peut le faire réellement, il faut patienter deux mois. C'est ainsi et l'on n'y peut rien. C'est écrit dans le règlement. Or nous avons décidé d'informer les organisateurs de la course le 5 février. Nous devrons donc patienter jusqu'au 5 avril au moins avant de pouvoir enfin présenter l'AC75 (réd: la nouvelle Class America).»

Le public ne saura donc rien de ce nouveau bateau que Simon Bovay, lead boat builder d'Alinghi, décrit comme «absolument incroyable» et qui a été, selon ses propres mots, «l'un des plus difficiles à construire». Mais pourquoi tant de secret? Contactée par watson, la responsable médias du défi suisse explique qu'il s'agit d'un point de règlement que chaque équipe doit respecter.

Mercredi matin, à 10h pile, le service de communication du challenger suisse a transmis un communiqué aux médias avec ce titre accrocheur: «Colis exceptionnel! BoatOne d'Alinghi Red Bull Racing quitte la Suisse pour rejoindre l’Espagne» . Chic! On allait enfin savoir avec quelle embarcation Alinghi allait prendre part à la 37e Coupe de l'America, cet été à Barcelone. Eh bien, pas du tout! Car sur les six images fournies par le service de presse, le bateau était à chaque fois dissimulé sous ce qui ressemble à une épaisse bâche blanche.

Pour rester aux JO, ce sport doit (encore) faire de gros efforts

L'Union internationale de pentathlon moderne (UIPM) compte modifier le format de l'une de ses épreuves: l'escrime. Et ce, alors que l'équitation s'apprête à être remplacée et que le laser-run a déjà considérablement transformé la discipline. La mutation dans le but de s'assurer une place aux Jeux se poursuit.

Pentathlon moderne. Un nom étrange pour un sport aussi ancien, à l'initiative du baron Pierre de Coubertin. Il voyait en cette nouvelle discipline - succédant au pentathlon antique, et combinant l'équitation, l'escrime, la natation, la course et le tir - une façon de dénicher l'athlète le plus complet. Ou plutôt, le soldat idéal de l'époque, à savoir le début du XXe siècle.