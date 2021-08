Sport

Comme Camille Balanche, ces 5 athlètes ont brillé dans deux sports

La Neuchâteloise Camille Balanche a remporté dimanche la médaille de bronze en descente aux Mondiaux de VTT de Val di Sole (ITA). Avant d'être une brillante cycliste, elle a été une joueuse internationale de hockey sur glace. Voici cinq athlètes qui, comme elle, ont excellé dans deux disciplines.

Camille Balanche a une nouvelle fois brillé sur son VTT dimanche. La Locloise a terminé troisième de l'épreuve de descente des Mondiaux. La championne du monde 2020 a aussi brillé à l'époque en hockey sur glace. Elle a débuté ce sport au HC La Chaux-de-Fonds et a même participé aux JO de 2010 à Vancouver avec la Suisse.

Camille Balanche dans ses oeuvres lors de son titre Mondial en 2020 🚵‍♀️ Magnifique Camille Balanche! La Neuchâteloise de 30 ans décroche la médaille d'or de la descente aux Mondiaux de Leogang en Autriche. 🥇🇨🇭 #RTSsport pic.twitter.com/hM1D8kz6Lv — RTS Sport (@RTSsport) October 11, 2020

Comme la Neuchâteloise, les cinq athlètes ci-dessous ont réussi l'exploit de pratiquer deux disciplines à haut niveau.

Michael Jordan 🏀⚾

On se souvient surtout de Michael Jordan pour sa fantastique carrière de basketteur. Il est certainement le plus grand joueur de l'histoire de la NBA. Au début des années 90, le natif de Brooklyn amène les Chicago Bulls au sommet, remportant trois titres consécutifs en 1991, 1992 et 1993. Il fait également partie de la fameuse Dream Team américaine aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992.

Ce dont on se souvient un peu moins, c'est sa tentative de percer dans le baseball. En 1993, après l'assassinat de son père qui avait toujours rêvé de voir son fils devenir professionnel dans ce sport, il décide de lui rendre hommage en changeant de discipline et rejoint l'équipe satellite des White Sox de Chicago, les Barons de Birmingham. Deux ans plus tard, il se rend compte qu'il est davantage taillé et talentueux pour le basket et fait son grand retour en NBA, jusqu'en 2003 et pour l'éternité.

Lev Yachine ⚽🏒

Considéré par certains comme le meilleur gardien de but de football de tous les temps, Lev Yachine (1929-1990) était surnommé l'Araignée noire, pour sa tunique entièrement de cette couleur et pour le fait de garder sa cage souvent inviolée, telle une toile d'araignée. Le Soviétique remportera même le prestigieux Ballon d'or en 1963, à l'apogée de sa carrière avec son club de toujours, le Dynamo Moscou.

Le seul gardien de l'histoire à avoir eu un #BallonDor ...

Lev Yachine aurait fêté aujourd'hui ses 90 ans ! 🧤 pic.twitter.com/Qut0texoFu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 21, 2019

Durant sa jeunesse, Lev Yachine a également été gardien de but en hockey sur glace, remportant même en 1953 la Coupe d'URSS avec...le Dynamo Moscou, le club moscovite étant une entité pluridisciplinaire. L'amour du maillot, le vrai.

Bixente Lizarazu ⚽👊

Avant d'être un consultant TV de football reconnu, Bixente Lizarazu a été un excellent latéral gauche. Il a effectué la majeure partie de sa carrière à Bordeaux et au Bayern Munich, avec qui il a acquis une renommée internationale. Il a également été titulaire dans l'équipe de France qui remporte la Coupe du monde 1998 et l'Euro 2000.

Après sa carrière de footballeur et avant celle de commentateur, le Basque a eu besoin d'un autre défi. Changement de décor complet: il s'est tourné vers...le jiu-jitsu brésilien, allant même jusqu'à remporter en 2009 l'Open d'Europe (sorte de championnat d'Europe) de la discipline à Lisbonne. Joli palmarès!

Fabien Barthez ⚽🏎️

Coéquipier de Lizarazu en équipe de France, le gardien Fabien Barthez a également marqué l'histoire du football de son pays en remportant la Coupe du monde en 1998 et l'Euro en 2000. Après une riche carrière dans le football, le Toulousain d'origine a décidé de réaliser son rêve de gosse: participer à des courses automobiles.

Sans trop de succès toutefois. Sa première course, au volant d'une Porsche 997 GT3, sera même un fiasco total puisqu'il sort au premier virage. Il quitte les circuits en 2013 sans personne, cette fois, pour lui faire un bisou sur le crâne.

Laurent Blanc qui embrasse le crâne de Fabien Barthez. Petit clin d'oeil d'un souvenir inoubliable. pic.twitter.com/rInVYBa0e0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 19, 2013

Luis Enrique ⚽🏃‍♂️

Luis Enrique est l'actuel sélectionneur de l'équipe nationale espagnole de football. Avant cela, il a été un excellent milieu de terrain du côté du Real Madrid et du FC Barcelone, en remportant plusieurs titres nationaux et internationaux. Il devient ensuite un technicien réputé, entraînant respectivement la seconde garniture du Barça, la Roma, le Celta Vigo, le Barça et donc l'équipe nationale.

En paralèlle, le natif de Gijon a su garder la forme en se lançant dans la course à pied, en commençant par des marathons puis des triathlons. Il a même terminé un Ironman. Il a également participé en 2008 au Marathon des Sables, une des épreuves d’endurance les plus difficiles, avec ses 250 km à parcourir en 6 étapes en plein désert du Sahara. Rien que ça!

